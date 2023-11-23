"Мы в 2024 году запускаем (проект — ИФ) по созданию единой платформы туристических автобусов. Первая машина, которую мы будем представлять, будет из семейства "Марафон" до 150 км пробега. Очень востребована для корпоративных перевозок и перевозок вахтовиков на Крайнем севере", — сказал Бакулин на полях промышленно-энергетического форума "ПромЭнергоVolga 2023" в Волгограде в четверг.

Он отметил, что сегодня 98% туристических автобусов, курсирующих в России, производят в Китае.

"Ключевая задача для нас стоит — вернуть себе рынок. Потому что рынок сегодня развивается, порядка 1 тыс. туристических автобусов заходит в страну. Если прибавить еще отложенный спрос, то где-то 1,5 тыс. единиц междугородних автобусов ежегодно требуется для рынка РФ", — уточнил Бакулин.

По его словам, для запуска новой платформы компании предстоит провести серьезную работу по подготовке производства.

По данным компании, в линейке предприятия насчитывается три туристических автобуса: "Серпантин" на 150-250 км, "Марафон" до 150 км и "Дельта" до 1 тыс. км. Туристические автобусы высокого класса работают как на дизельном, так и на газомоторном топливе.

В августе вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что Россия начнет производить собственные туристические автобусы в 2024 году. "Сейчас производство туристических автобусов разных классов уже осваивают "ГАЗ" и "Волгабас", их предсерийные образцы проходят сертификацию. Рассчитываем на запуск производства в первом квартале 2024 года. "Соллерс" также ведет переговоры о запуске производства таких автобусов в ОЭЗ (особая экономическая зона) "Алабуга" с восточным партнером", — сказал Мантуров.

"Волгабас" является третьим в РФ производителем пассажирских автобусов большого класса после "ГАЗа" и "КАМАЗа". По данным сайта "Волгабаса", производственные мощности позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Два научно-производственных комплекса компании располагаются во Владимирской и Волгоградской областях.