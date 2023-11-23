"С рядом будущих эксплуатантов заключены соглашения о намерениях и твердые контракты. Сроки поставки, согласно контрактам, начинаются с 2024 года", — сказал он в ходе пресс-тура на предприятие в рамках международной выставки "Россия".

В поставках заинтересованы авиакомпании "Аэрофлот", Red Wings и татарстанская "ЮВТ Аэро", напомнил представитель завода. С кем из них у "Туполева" заключены твердые контракты, он не уточнил.

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета — 6,5 тыс. км. Выпускается на "Казанском авиационном заводе" с 1996 года ограниченной серией.

В условиях западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, планируется наладить серийное производство Ту-214. Утвержденная правительством программа развития авиаотрасли предусматривает производство 70 Ту-214 в 2023-2030 году: в 2023 году — трех, в 2024 году — семи и далее по 10 самолетов ежегодно.