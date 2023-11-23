"Этой зимой в Петербурге будут работать 228 катков, а в парках оборудуют 71 лыжную трассу", — написал он в своем телеграм-канале.

Пиотровский уточнил, что доступ более чем на 160 катков будет свободным, покататься на коньках или поиграть в хоккей можно будет бесплатно.

Среди самых больших катков Петербурга он назвал каток у Флагштока на берегу Финского залива на 1,1 тыс. человек, большой каток Елагина острова площадью в 4 тыс. кв. метров, каток в Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, а также каток в Московском парке Победы площадью в 9 тыс. кв. метров.

Открытия катков ожидают в начале или середине декабря.