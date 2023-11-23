"В Дни Эрмитажа мы рассказываем о себе. Это мой отчет святой Екатерине, это интернет пресс-конференция, которая будет в этом году проходить из Меншиковского дворца, это представление фотографий, вручение грантов фонда Потанина, вручение бриллиантовых знаков заслуженным сотрудникам эрмитажа, вечер друзей и представление книг. В этом году наша главная книга — пять томов каталогов голландской живописи", — сказал Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Он сообщил, что в честь Дней Эрмитажа состоится ряд торжественных церемоний.

"Мы открываем следующие три зала галереи памяти Петра Великого, посвященные Елизавете Петровне. Кроме того, мы покажем в "Старой деревне" (реставрационно-хранительский центр Эрмитажа — ИФ) костюм Петра, который был отреставрирован на деньги, собранные краудфандингом... Было собрано 3 млн рублей на реставрацию этого костюма", — сказал директор музея.

По его словам, будет представлена грандиозная инсталляция картины "Натюрморт" фламандского живописца Яна ван ден Хекке, которая недавно была отреставрирована. Также откроется выставка "Салоны Дени Дидро", посвященная истории выставок современного искусства в Париже в XVIII веке, и выставка, посвященная подлинному и поддельному севрскому фарфору.

"Будет продолжение сотрудничества с оманским музеем. У нас возрождается зал Омана в Государственном Эрмитаже. Будет выставка, посвященная Оманской империи", — сообщил Пиотровский.

Кроме того, состоится елка с конкурсом игрушек и серия концертов. Завершатся Дни Эрмитажа световой мистерией "Страна света", где будут подведены итоги конкурса световых фильмов и продемонстрирован видеомэппинг с историей Петра.

Он уточнил, что Дни Эрмитажа проводятся уже больше 20 лет, за это время они начали проходить в других странах и городах России. Сейчас Дни Эрмитажа параллельно идут в Сербии, 24 декабря начинаются Дни Эрмитажа в Выборге, 25 декабря — в Екатеринбурге.

Как сообщил заведующий отделом истории русской культуры Эрмитажа Вячеслав Федоров, главное событие в предстоящих Днях Эрмитажа — это открытие следующих трех залов галереи Петра Великого.

"Вся галерея посвящена Петру и его наследию... При Елизавете начался рассвет русского декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Огромное количество живописи представлено, включая портреты и самой Елизаветы Петровны", — сказал Федоров.

По его словам, в галерее будут представлены ценные и редкие мозаики и редчайшие экспонаты стекляруса, связанные с деятельностью Ломоносова.

Старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Ян Виленский сообщил, что 6 декабря откроется временная выставка, посвященная севрскому фарфору.

"Севрский фарфор неотделим от русской истории. При Елизавете Петровне фарфор прибыл в Россию. Екатерина Вторая заказала для Григория Потемкина лучший сервиз, который был заказан за всю историю существования Севрской мануфактуры. Практически в полном составе он сохранился и находится в Эрмитаже. Император Павел I и его супруга посещали мануфактуру и разбирались в этом искусстве", — сказал Виленский.

По его словам, севрский фарфор начали подделывать еще в XVIII веке, часть экспозиции будет посвящена этой проблематике.

Кроме того, отдел западноевропейского прикладного искусства подготовил постоянную экспозицию, где была совершена попытка повторить исторический интерьер будуара императрицы Марии Александровны в точности, как он был изображен на акварели 1850 года. Благодаря совместной работе отделов Эрмитажа удалось найти мебель, этажерку, живопись и лампы.

Как сообщил младший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Владислав Статкевич, в Главном штабе Эрмитажа впервые будет выставлена картина "Натюрморт" ван ден Хекке в рамках масштабной инсталляции "Думай о времени".

"Выставка посвящена картине, которая прошла длительную и кропотливую реставрацию. Эрмитажное произведение — одна из самых масштабных картин в творчестве художника... Картина будет выставлена не одна, ей будет сопутствовать пространство тотальной инсталляции, когда театральные художники Юрий Сучков и Эмиль Капилюш воссоздают предметный мир, который мы видим на картине", — сказал Статкевич.