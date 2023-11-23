День благодарения отмечается в Штатах в четвертый четверг ноября, а самым загруженным днем традиционно является воскресенье после праздника, когда американцы, навещавшие родственников и друзей, возвращаются домой, чтобы выйти на работу в следующий понедельник. В этом году в этот день авиаперелеты совершат 2,9 млн пассажиров, прогнозирует администрация.

На фоне рекордного спроса есть опасения по поводу того, как авиакомпании справятся с такими пассажиропотоками. Так, год назад на Рождество перевозчики отменили тысячи рейсов из-за высокой загрузки и плохих погодных условий. В частности, Southwest Airlines тогда отменила 16,7 тыс. полетов. С тех пор авиакомпания активно инвестировала в технологии противообледенительной обработки воздушных судов и разработала новые схемы по назначению пилотов на рейсы в случае масштабных сбоев в расписаниях, пишет CNBC.

Delta Air Lines рассчитывает перевезти 6,2-6,4 млн пассажиров за весь праздничный период против 5,7 млн в прошлом году и 6,25 млн в доковидном 2019 году. United Airlines, как ожидается, перевезет около 5,9 млн человек, American Airlines Group — рекордные 7,8 млн пассажиров.

Средняя цена авиабилетов (туда и обратно) на внутренних рейсах в США на День благодарения составляет $248 против $271 в прошлом году, по данным сайта Hopper.