"Цены на новогодние праздники действительно выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, на спрос это никак не повлияло – он вырос на 20-50%. Подорожание цен мы заметили, но у туристов уже была адаптация. Все понимают, что на рост цен влияет и подорожание продуктов, и топливо и многие другое", — рассказала она на пресс-конференции в четверг.

Осипова напомнила, что несмотря на рост цен на туры в Турцию этим летом, у россиян все равно был высокий спрос на направление.

Как отметила президент АТА, среди наиболее популярных внутренних направлений на новогодние праздники – Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Кострома, Золотое Кольцо, гостиницы и санатории Краснодарского края, Карелия, Байкал и другие.

Для путешествий за рубеж на новогодние праздники востребованы Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Куба и Африка.