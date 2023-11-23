"На данный момент процент бронирования отдыха в средствах размещения региона на новогодние праздники составляет 11,8%. На 40% ниже аналогичного периода за прошлый год", — говорится в ответе на запрос агентства.

Отмечается, что на протяжении всего последнего сезона плечо бронирования составляло не более 15 дней, и эта тенденция сохраняется. В среднем власти ожидают загрузку по итогу новогодних праздников на уровне 25-30%.

Как сообщалось, Севастополь принял с января по сентябрь 2023 года 207 тыс. туристов, что на 40% меньше показателя предыдущего года. Турпоток начал снижаться в 2022 году после прекращения авиасообщения.