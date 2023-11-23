"За 25 лет реализации проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза" в Вологодской области пришло 4 млн 584 тысячи писем. Больше всего посланий поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Ежегодно Деду Морозу направляется более 240 тыс. писем. В этом году почта Деда Мороза уже приняла более 150 тыс. писем из России", — цитируются в сообщении слова врио губернатора региона Георгия Филимонова.

В топ-стран, из которых приходят письма, также вошли Италия, Испания, Сербия, Ирландия, Малайзия и Турция. Больше всего писем из-за границы отправили из Белоруссии — 439 посланий.

Деда Мороза поздравляют с Новым годом, днем рождения, приглашают зимнего кудесника в гости. Чаще всего послания приходят из школ и детских садов.

"Письмо зимнему волшебнику можно отправить из любой точки мира. Достаточно просто написать на конверте "В Великий Устюг, Деду Морозу", — добавляет пресс-служба.