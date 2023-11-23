"Мы работаем над тем, чтобы сохранить то, что было в этом году, и приумножить направления. Задача стоит превысить 20 млн пассажиров в следующем году, конечно", — сказала Халваши журналистам в четверг.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года прогнозируется увеличение пассажиропотока "Пулково" на 10%, до рекордных 20 млн человек.

Халваши добавила также, что ВВСС в настоящее время прорабатывает варианты сотрудничества с авиакомпаниями Ближнего Востока и Азии.

"В этом году 11 новых авиакомпаний стали летать. Работаем над тем, чтобы привести еще больше авиакомпаний в аэропорт. Введение электронной визы нам в этом сильно помогает. С августа увеличивается количество иностранных туристов, прибывающих в Петербург", — сказала Халваши.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов РФ. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 18,2 млн человек. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".