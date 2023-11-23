"Утром и днем 24 ноября в Лазаревском районе местами ожидается сильный дождь, возможна гроза. Также завтра на территории курорта прогнозируется усиление ветра, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме.

"Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", — отмечает пресс-служба.