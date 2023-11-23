"Внутренний турпоток вырос по разным оценкам на 15-18% по сравнению с прошлым годом. Разные направления показали разную динамику. В лидерах уже второй год Дагестан – это наша восходящая туристическая звезда на Северном Кавказе. Там прирост мы оцениваем в 20-22%, а за два года – в районе 50%. Ни один регион не показывает таких фантастических результатов", — рассказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Ромашкин, туристов в Дагестане привлекает море, природа, большие экскурсионные возможности.

По его словам, беспорядки в Дагестане, которые проходили в конце октября, не отразились негативно на туристической привлекательности региона.

"На те даты, когда аэропорт не работал, туристы были озадачены. Многие из них выбрали для прилета другие города. К счастью, ситуация быстро нормализовалась, и вся эта история обошлась нам в неделю отсутствия туристов на въезд. Затем поток восстановился", — пояснил эксперт.

29 октября на территории Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана группой лиц были спровоцированы массовые беспорядки, в результате пострадали около 20 человек. Аэропорт Махачкалы не работал до 31 октября.