Как напомнил эксперт, в 2023 году заработал после трехлетнего перерыва механизм безвизовых групповых поездок, в рамках которого туристы могут путешествовать между двумя странами без виз в составе организованных туроператорами групп от 5 до 50 человек. Соглашение о таких поездках между РФ и КНР действовало с 2000 года, но в 2021 году было приостановлено из-за пандемии.

"Что касается китайских туристов, у нас в этом году механизм старый, но с учетом что он три года не работал очень много пришлось менять шестеренок. Фактически на официальном уровне не осталось людей, которые реализовывали этот механизм до 2020 года. Одна из последних проблем, которая была решена – какие печати должны стоять на списках, синие или черные. Вот сегодня получили разъяснения Погранслужбы. Вернулись к тем правилам, которые были до 2020 года", — рассказал Осауленко журналистам в четверг.

Он сообщил, что во время праздника урожая в Китае китайские граждане отдыхали в том числе и на российском Дальнем Востоке.

"Приморский край принял за эту неделю около 16 тыс. китайских туристов, Амурская область порядка 6 тыс., а Хабаровский край практически никого не принял, так как там остро стоял вопрос печатей. Так что, казалось бы, технические вопросы, но они требуют решения на высоком уровне. Надеемся, что в 2023 году закончится притирка и мы получим нормальный безвизовый поток из Китая, донора туристов для всего мира. Надеемся увидеть китайских туристов не только в приграничных регионах, но и по всей стране", — подчеркнул вице-президент РСТ

Говоря о потенциале китайского рынка после пандемии, он заметил, что по итогам 2023 года в соседней с Россией северо-восточной-провинции Хэйлунцзян отдохнули более 1,6 млн китайских туристов.

"Нам об этом сообщили наши китайские партнеры, с которыми мы недавно общались. Они проводили социологический опрос этих туристов, и порядка 40% из них спрашивали, почему они не могут посетить РФ, которую они видят через реку Амур. Это потенциал только Дальнего Востока. Если его переложить на всю страну, я думаю, в пределах 2-2,5 млн китайских туристов мы вполне можем принять и обслужить в следующем году", — подытожил эксперт.

До пандемии китайские граждане лидировали в России по численности среди иностранных туристов. В 2019 году в РФ приехало более 2 млн китайских туристов, в том числе 1,2 млн – в рамках механизма безвизовых групповых поездок.