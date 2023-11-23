"По предварительным данным, 21 ноября в вечернее время трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже в деревне Князево. В последующем они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, троих пострадавших — двоих несовершеннолетних и 18-летнего юношу госпитализировали, остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Надзорное ведомство проверит исполнение требований законодательства при оказании услуг данным комплексом. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе.