"До сих пор более половины всех продаж у отельеров на внутреннем рынке совершается в офлайне – по телефону, электронной почте или без предварительного оформления брони. Но туристы все чаще самостоятельно ищут информацию об объекте размещения, изучают отзывы и бронируют напрямую на сайте отеля или через онлайн-сервисы. Доля онлайн-бронирований номеров в российских отелях в третьем квартале 2023 года выросла по сравнению с тем же периодом 2022 на 7% — до 47%", — говорится в сообщении.

Как пояснила операционный директор Bnovo Александра Наумова, рост связан с тем, что отельеры постепенно адаптируются к уходу Booking.com и находят новых партнеров среди отечественных агрегаторов.

"Доля бронирований через агрегаторов в третьем квартале 2023 года продолжила расти и составила 33% по сравнению с 28% за тот же период 2022 года. После ухода Booking.com, который занимал около 85% рынка бронирований через онлайн-сервисы в России, большинство отельеров были не готовы быстро переключиться на другие каналы. Кто быстрее сориентировался, тот и занял значительную долю рынка", — рассказала эксперт.

По данным Bnovo, 52% всех бронирований через агрегаторов в третьем квартале этого года поделили между собой Ostrovok.ru и Яндекс Путешествия. На эти два ресурса приходится соответственно 29% и 23% от общего числа броней. На третьем месте "Суточно.ру" (11%), затем идут 101hotels.com (9%), "Bronevik.com/MTC Travel" (6%) и "Авито" (5%). За год заметно нарастили свои доли Яндекс Путешествия – в 2,5 раза, и "Авито" – в восемь раз по сравнению с тем же кварталом 2022 года.