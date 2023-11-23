"Ранее без доплаты провозить лыжи и сноуборды в поездах ЦППК можно было в определенные периоды времени, о которых компания объявляла заранее. Теперь эта возможность стала бессрочной, и пассажиры могут пользоваться ею круглый год и на всех направлениях", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что еще в январе 2022 года ЦППК сняла ограничения по размерности на бесплатный провоз лыж и сноубордов в своих электропоездах. Благодаря этому пассажиры старше пяти лет смогли провозить по одному комплекту сезонного спортинвентаря без доплаты вне зависимости от длины снаряжения. "Но если прежде это можно было сделать только в зимнее время, то теперь эта опция стала круглогодичной", — подчеркнули в пресс-службе.