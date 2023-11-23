"Тропа обезопасит подъем на гору Заводскую и привлечет новых путешественников в одно из знаковых мест в поселке Черноисточинск. На обустройство маршрута департаментом развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области выделено 3,2 млн рублей в виде гранта", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента Юрия Патанина.

По данным пресс-службы, общие затраты на создание маршрута составили более 5 млн рублей. Дорога начинается от расположенного в Черноисточинске старого демидовского завода и ведет на вершину горы, где оборудована смотровая площадка в форме речной барки с видом на Веселые горы и Черноисточинский пруд.

Открытие маршрута состоится 26 ноября. В следующем году планируется провести на гору электричество, чтобы в ночное время подсветка работала на всех участках тропы.