"Уходящий год стал неожиданно успешным для размножения японских журавлей на Кунашире. В 2023 году рождаемость и выживаемость птенцов японских журавлей на Кунашире увеличилась в разы в сравнении с предыдущими периодами: было зафиксировано семь птенцов. Это самый высокий показатель за время регулярных наблюдений", — говорится в сообщении.

В 2021 и 2022 годах на Кунашире на свет появилось только по одному птенцу, самым успешным был 2019 год, когда у японских журавлей родились четыре птенца.

В настоящий момент сотрудникам заповедника известно о 12 гнездовых участках японского журавля на Южных Курилах. "В 2023 году на Кунашире было отмечено шесть пар японских журавлей. Птенцы были у пяти пар. Всего — семь птенцов, так как у двух пар родилось по два птенца", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, птенцы уже поднялись на крыло и готовы к зимовке. "Для Кунашира это очень высокий показатель успешности гнездования. Ранее только в 2019 году отмечались четыре вставших на крыло птенца", — отмечают в заповеднике.

По мнению ученых, одна из возможных главных причин постепенного увеличения численности японских журавлей на Кунашире — соблюдение с 2016 года "режима тишины" в самый уязвимый для японских журавлей период (время высиживания яиц и защиты птенцов) с 15 апреля по 30 июня для организаций, работающих в этом районе охранной зоны заповедника.

Сотрудники заповедника призывают местных жителей и туристов не пугать журавлей при встрече, не подходить к ним и не преследовать, если было обнаружено птичье гнездо — не приближаться. "Численность японских журавлей на Южных Курилах может возрасти, и наша общая задача, — чтобы эти прекрасные птицы считали острова своим домом и возвращались сюда снова и снова", — отмечает пресс-служба.

Японский журавль (Grus japonensis) занесен в Красную книгу Российской Федерации с категорией 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения. Общая численность японских журавлей в России, Японии и Китае не превышает 4 тыс. особей. В России эти журавли гнездятся очень разреженно вдоль реки Амур, в Приморье и на южных Курильских островах.