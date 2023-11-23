"Мы работаем сейчас над 30 проектами на общую сумму 90 млрд рублей практически во всех регионах Юга России и СКФО. Я думаю, что эта отрасль сейчас — одна из перспективных и востребованных", — сказал Песенников.

По его словам, за 9 месяцев 2023 года Сбербанк профинансировал в этой сфере порядка девяти проектов на 17 млрд рублей.

Юго-Западный банк Сбербанка России обслуживает территорию 13 субъектов РФ: Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской республики, Дагестана, Республики Крым, Севастополя.