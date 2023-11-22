В него вошли рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания.

В правительстве отмечают, что путеводитель поможет продвижению внутреннего туризма и привлечению путешественников.

"Появление гидов и путеводителей, в частности гастрономических, не только помогает туристам лучше ориентироваться, но и порождает здоровую конкуренцию между объектами питания и размещения — за попадание в гид, за хорошую оценку", — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Дрозденко.

По информации правительства, гастрономические бренды региона — ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мед. Изюминками ленинградского меню считаются судак по-ижорски, суворовская похлебка и вепсские калитки.