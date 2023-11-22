"Возобновляем авиасообщение с Санкт-Петербургом. С 15 декабря жители региона вновь смогут летать из Туношны в Северную столицу", — написал он.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю кроме вторника и субботы. Время в пути составит 1 час 15 минут. Перелеты по этому маршруту были отменены с 3 сентября текущего года.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 городов России. Ежегодно "РусЛайн" перевозит более 500 тыс. человек и выполняет свыше 15 тыс. рейсов.