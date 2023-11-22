"Это нетрадиционный для нас формат: мы разместили выставку в залах дворца. И тема не совсем традиционная: будем рассказывать не столько о труде современных реставраторов, которые действительно совершили подвиг, воссоздав комнату, а о янтаре как камне, передаче в Россию этого кабинета, труде резчиков по янтарю XVIII века, которые создали первую версию этой комнаты", — отметила на открытии директор музея Ольга Таратынова.

По информации пресс-службы учреждения, посетителям впервые практически полностью покажут янтарную коллекцию "Царского Села" — крупнейшую в России и одну из самых больших в Европе. Это более 100 предметов из янтаря, изготовленные в XVII-ХХ веках. Их разместили в Янтарной комнате и соседних с ней Портретном и Картинном залах.

В Янтарной комнате можно узнать "биографию" кабинета в Екатерининском дворце, а также увидеть подлинные фрагменты отделки. В центре легендарного интерьера выставили модель памятника Фридриху Великому ХХ века.

Особо отмечен архитектор и реставратор Александр Кедринский, который был автором проекта воссоздания кабинета.

"Мне хотелось отдать дань уважения ему и погрузить зрителей намеками, отсылками в то, каково было человеку, который решился на подобный, на мой взгляд, подвиг; положил талант, молодость и вдохновил коллег заняться подобным невероятно сложным проектом", — отметила дизайнер и архитектор выставки Анна Ильина.

Посетители смогут увидеть довоенные фотографии интерьера комнаты, копии чертежей Кедринского и исторические документы.

Портретный зал представляет историю появления Янтарного кабинета в России в результате обмена дипломатическими подарками между Петром I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом I. В зале установили портреты обоих императоров, а также создали инсталляцию: деревянный настил среди "дюн" Куршской косы, по которой пролегал маршрут следования Янтарного кабинета из Берлина в Петербург. Подробности путешествия можно узнать благодаря интерактивной карте.

В Картинном зале создатели выставки воспроизвели мастерскую, и там посетители увидят янтарные изделия из собрания музея. По словам куратора выставки Юлии Ремизовой, среди редчайших экспонатов — доска для настольных игр, предположительно принадлежавшая Елизавете Петровне, ларец с фигурами Венеры и Амура мастера Готфрида Турау, шкатулки, песочные часы, чернильный набор, пресс-папье, медальоны, мундштуки для кальяна, предметы для бритья.

Также в экспозиции представлены инструменты и приборы, с помощью которых создавались шедевры, — их предоставила Царскосельская янтарная мастерская. Дополняют ее звуки пения канарейки: в старинных мастерских живая птица была индикатором чистоты воздуха.

Выставка, которую назвали "Ярче солнца", работает до 4 февраля 2024 года.

Янтарная комната — подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому. Во время Великой Отечественной войны кабинет вывезли фашисты. Предполагалось, что похищенное сокровище будет выставлено в музее Гитлера в Линце, но до его создания комнату в уменьшенном размере смонтировали в Кенигсбергском замке.

После пожара в августе 1944 года, вызванного массированным налетом английской авиации, янтарные сокровища в упакованном виде хранили в Орденском зале замка. В этом месте они оставались вплоть до 6 апреля 1945 года, когда советские войска начали штурм Кенигсберга. 11 апреля в замке начался пожар, после чего судьба уникальных элементов интерьера стала загадкой.

Впоследствии комнату было решено восстановить. Возрождение длилось около 25 лет, специалистам потребовалось 6 тонн янтаря. Воссозданный кабинет открыли в марте 2003 года.

По данным музея-заповедника "Царское Село", за 20 лет Янтарную комнату увидели свыше 25 млн человек.