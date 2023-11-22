"Сегодня мы закрепили рядом соглашений (ранее достигнутые — ИФ) договорённости о сотрудничестве. В том числе о восстановлении авиаперевозок", — сказал Текслер журналистам в ходе программы Дня региона.

Также, по его словам, обсуждается вопрос о развитии логистического направления перевозок грузов в Китай через российско-казахстанскую границу в Челябинской области.

"Сегодня говорим о том, как сделать так, чтобы через Казахстан из Челябинской области больше грузов шло в Китай. Будем это направление развивать", — добавил губернатор.

Он, в частности, уточнил, что в 2024 году начнется реконструкция международного автомобильного пункта "Бугристое", после чего его пропускная способность пеших переходов и автомобильного пропуска увеличится втрое — с 12-ти до 36 полос.

Губернатор уточнил, что эти и другие вопросы обсуждались в ходе состоявшейся в среду его встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings в текущем году выполняла еженедельные прямые авиарейсы из Челябинска в Алма-Ату (Казахстан) и обратно с 16 августа по 25 октября.