"В рамках субсидии на развитие пляжных территорий со своими проектами (в 2023 году — ИФ) к нам обращались инвесторы. Выделялось до 13 млн рублей на каждый проект. В результате поддержку получили девять общественных инициатив, которые до конца года должны реализоваться и в следующем году принять туристов", — сказала Калугина во время видеоконференции "Поддержка и развитие отрасли туризма".

На развитие инфраструктуры туризма в 2023 году было выделено более 78 млн рублей. По этому конкурсному отбору субсидию получили 22 проекта. Проекты, направленные на приобретение туристического оборудования и реализацию проектов по развитию инклюзивного туризма, получили до 4 млн руб. на один проект. На организацию и функционирование круглогодичных бассейнов до 7,3 млн рублей.

В рамках поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения Минэкономразвития РФ отобрано 12 инвестиционных проектов Подмосковья. За два года в рамках средств субсидии построят более 450 модулей. Объем финансирования по этой субсидии на 2023 составил более 470 млн млн рублей, сообщила представитель Минкультуры и туризма региона.