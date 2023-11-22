"РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда N354 Пермь — Адлер с маневровым локомотивом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тыс. баллов "РЖД Бонус", пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение", — добавляют в компании.

Уточняется, что поезд N354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим.

Кроме того, в связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд N6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла, уточняется в пресс-релизе.

Днем в среду на 962 км на перегоне "Бряндино — Тиинск" Куйбышевской железной дороги близ Димитровграда Ульяновской области произошло столкновение пассажирского поезда "Адлер-Пермь" и маневрового локомотива.

Жертв нет, ряд пассажиров обратились за медицинской помощью с ушибами. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).