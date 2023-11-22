Соответствующие поправки в закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге" поддержаны на пленарном заседании в среду.

Авторами документа выступили депутаты Всеволод Беликов и Константин Чебыкин ("Единая Россия").

Согласно документу, военно-патриотический туризм в Петербурге будет иметь основной целью "посещение мемориальных музеев, памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России и памятные даты России".

Чебыкин отметил, что в Петербурге есть все условия для популяризации таких туров, потому что достопримечательности северной столицы охватывают сразу несколько периодов истории боевой славы России — от Невской битвы до Великой Отечественной войны.

Кроме того, как подсчитали депутаты, протяженность военно-исторических маршрутов, размещенных на портале Visit Petersburg, составляется от 4 до 80 км

За документ проголосовал 41 депутат, двое выступили против.