В конференции примут участие представители федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев России и научно-просветительных организаций.

"Темы докладов посвящены различным аспектам оружиеведения и истории оружия, проблемам методологии и опыту оружейной экспертизы, вопросам правового регулирования экспертизы огнестрельного и холодного оружия, а также изучению уникальных предметов и коллекций", — говорится в сообщении.

Международная конференция в Туле — совместный проект Тульского государственного музея оружия и "Национальной ассоциации оружейных экспертов", реализованный при поддержке Министерства культуры РФ.

Национальная ассоциация оружейных экспертов создана в 2015 году. В ее состав входят порядка 50 человек, среди которых ведущие российские оружейные эксперты, известные специалисты, исследователи и коллекционеры. Основные цели Ассоциации состоят в содействии сохранению национальных культурных ценностей, развитии и совершенствовании научной деятельности в сфере исторического оружиеведения и популяризации истории оружия.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира.