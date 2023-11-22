"По предварительным данным, около 14:55 22 ноября 2023 года на 962 км на перегоне Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда и маневрового локомотива. Предварительно установлено, что схода поездов не допущено, жертв нет", — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба РЖД сообщает, что "по предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний".

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — уточняет пресс-служба.

По данным РЖД, инцидент произошел в 14:49 мск на станции "Бряндино".

"Произошло столкновение пассажирского поезда № 354 "Пермь — Адлер" со стоящим маневровым тепловозом.

"Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — поясняют железнодорожники.

Управление МВД на транспорте по ПФО уточняет, что столкновение произошло на 962 км на перегоне "Бряндино — Тиинск" Куйбышевской железной дороге вблизи Дмитровграда.

Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что проверит соблюдение требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.