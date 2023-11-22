"В рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ представлен весь туристический потенциал наших субъектов. И при этом существует отдельный павильон "Почувствуй Россию", который полностью посвящен путешествиям. В нем демонстрируется весь туристический потенциал нашей страны от Калининграда до Камчатки. Он пользуется огромной популярностью, каждый десятый гость его посещает. Ключевая идея – подарить посетителям часть впечатлений, которые они могут почувствовать как туристы, посещающие тот или иной регион страны", — рассказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

Как отметил Чернышенко, на выставке можно не только познакомить посетителей с туристическими возможностями субъектов страны, но и проконсультироваться, подобрать турпутевку и оплатить ее.

Он добавил, что в декабре в рамках выставки-форума в павильоне пройдет тематическая неделя регионов Большого Кавказа.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала на ВНДХ в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В дни регионов гости смогут познакомиться с их обычаями и традициями, попробовать национальные блюда.