По данным пресс-службы, к юбилею Пушкина Бахрушинский музей готовит крупный проект в Центре театральной истории — выставку-ярмарку "Пушкин и театр". Первая половина экспозиционного пространства будет посвящена оперным постановкам по мотивам произведений поэта. На втором этаже галереи мастера палехского народного промысла представят специально подготовленные к выставке работы на сказочные сюжеты, в основу произведений ляжет коллекция Бахрушинского музея.

На выставке также будут представлены эскизы декораций и костюмов Михаила Врубеля, Константина Коровина, Натальи Гончаровой, старинные фотографии и либретто опер, а также театральные костюмы, в которых выступали Федор Шаляпин и Леонид Собинов.

В филиалах музея запланировано семь выставочных проектов: в Доме-музее М.Н. Ермоловой к юбилеям Мусоргского, Римского-Корсакова, Бажова, Лермонтова, в Творческой мастерской театрального художника Давида Боровского к 90-летию сценографа, в Театральной лаборатории к 90-летию актрисы Алисы Фрейндлих, а также выставки "Русская сказка на театральной сцене" и "Живёт такой парень" в Театральном музее в Зарайске, отмечается в сообщении.

На выставке, приуроченной к 180-летию Римского-Корсакова и 185-летию Мусорского будет представлена выставка, которая продемонстрирует вклад каждого из них в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. В числе экспонируемых предметов — произведения Серова, Рериха, Коровина, информирует пресс-служба.

Выставочный проект "Сказки Урала" расскажет о произведениях Бажова. Разделы экспозиции будут основываться на спектаклях по мотивам сказов писателя: "Хозяйка Медной горы", "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок".

К 95-летию со дня рождения Василия Шукшина выставочный проект расскажет о творческом пути Шукшина как кинорежиссера, актера, писателя и сценариста. Центром экспозиции станут уникальные фотографии театральных постановок по произведениям автора из собрания Бахрушинского музея.

К 210-летию со дня рождения Лермонтова пройдет выставка "Маскарад", которая расскажет о постановках драмы на театральной сцене — от первого спектакля 1852 года до современных интерпретаций. Один из ключевых разделов будет посвящен постановке Всеволода Мейерхольда 1917 года.

Всего в 2024 году музеем запланировано проведение 22 выставочных проекта: девять — на музейных площадках в Москве, девять — в регионах и за рубежом, четыре — в новых регионах РФ, сообщили в Минкультуры РФ.