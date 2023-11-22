"Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реально работает, там очень мощные механизмы – льготные кредиты, грантовая поддержка строительства модульных отелей, софинансирование обеспечивающей инфраструктуры, инвестпроекты с участием корпорации "Туризм.РФ". У нас почти в три раза вырос объем инвестиций. В прошлом году, по данным Росстата, инвестиции в туристическую отрасль выросли на 37%, в этом году мы ожидаем превышения, потому что только за первое полугодие видим прирост 23%. То есть бизнес инвестирует туда средства как никогда раньше, рост ни в одной отрасли экономики такой не наблюдаем", — сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Чернышенко добавил, что сейчас совместно с Минпромторгом, инвесторами, представителями горнолыжных курортов ведется работа по консолидации заказа от туристической отрасли на ключевые виды оборудования с учетом санкционных ограничений на его поставки в Россию.

"Для оснащения основных перспективных горнолыжных курортов, которые в строительстве или планируются, нам понадобится около 180 новых больших канатных дорог разного типа, в том числе для городской транспортной сети. Существенную часть потребности уже закрывают наши производители. Это касается и ратраков – по оценке отрасли для горнолыжных склонов нужно будет более 200. Также системы искусственного оснежения, снегоходная, горноспасательная техника экипировка – все это в фокусе внимания. Минпромторг вместе с Минэкономразвития продолжает работу по определению потребности и формирует заказ для промышленности, чтобы эта продукция была до курортов доведена", — добавил вице-премьер.