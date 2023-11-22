"Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены. По данным Росстата, с начала года цены в сегменте 2-3* выросли на 8-11%, в премиальных отелях 4-5* 14% рост. Здесь главное – наращивание номерного фонда", — рассказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, с начала года в реестр классифицированных номеров включено 122 тыс. номеров, это плюс 16% к прошлому году.

"Конечно, во многом это выход бизнеса из тени. Но, по данным Росстата, за 9 месяцев этого года введено новых номеров 10 тыс., при том, что у нас за весь прошлый год показатель был 11 тыс., то есть прирост плюс 40%. Это в том числе итог работы нацпроекта", — подчеркнул министр.