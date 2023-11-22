"Все горнолыжные курорты сообщили о готовности к приему туристов. Некоторые уже открылись: Вудъявр в Мурманской области, Манжерок на Алтае, Шерегеш на Кузбассе. Курорты Северного Кавказа откроются в начале декабря, на Эльбрусе вчера началась раскатка первых трасс. В этом году на долю курортов придется почти 20% от всех зимних турпоездок. Но потенциал гораздо больше, поэтому мы активно развиваем инфраструктуру горнолыжных курортов", — сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам Решетникова, в прошлом году на территории 10 крупнейших курортов увеличены горнолыжные трассы на 27 км. В следующем году будет введено еще 50 км трасс.

По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, в России насчитывается около 250 горнолыжных курортов в 68 регионах. Как прогнозируют в ассоциации, в сезоне 2023/2024 турпоток на горнолыжные курорты вырастет на 15%.

"Отрабатываем со всеми службами вопросы безопасности на горнолыжных курортах. Это медпомощь, навигация, метеоусловия, сход лавин. Ростехнадзор уделяет отдельное внимание готовности и техническому состоянию кабинок, подъемников, это крайне важно. С МЧС договорились усилить информирование туристов о необходимости регистрироваться при восхождениях в горы", — добавил министр.