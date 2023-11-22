"По сообщению синоптиков, ночью с 22 на 23 ноября и в первой половине завтрашнего дня на территории города ожидается местами сильный дождь, возможна гроза", -говорится в сообщении.

Также ночью и утром 23 ноября прогнозируется усиление юго-восточного ветра. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", — отмечается в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.