"Туристический поток растет, интерес к субъектам Уральского федерального округа, я бы сказал, достаточно большой. Если мы оцениваем туристический поток за аналогичный период, сравниваем 2022 и 2023 год, то рост составил 20%. Более 7 млн туристов посетили субъекты Уральского федерального округа", — сказал Якушев.

Он уточнил, что активно развивается исторический, развлекательный, событийный туризм. В последнее время растет поток людей, которых интересует также промышленный туризм.

"Это (промышленный туризм — ИФ) набирает обороты и пользуется огромной популярностью. (...) В этом направлении сегодня все видят огромный потенциал", — отметил Якушев.

Он добавил, что в УрФО развивается индустрия кемпингов и глэмпингов, появляются новые точки общественного питания. В плане общепита округ не отстает сегодня от южных регионов, где данная индустрия очень развита, подчеркнул Якушев.