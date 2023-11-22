"На курорте создан новый маршрут "10 лет олимпийского сияния Сочи", — написала она в своем телеграм-канале в среду.

Калинина отметила, что создание маршрута приурочено к празднованию десятилетия Олимпиады-2014 в Сочи.

"Маршрут начинается с посещения ключевого объекта Олимпийских игр в Сочи — Олимпийского парка, в котором находятся все значимые объекты олимпийского наследия. Здесь проходили такие события, как зажжение олимпийского огня и открытие Олимпиады на стадионе "Фишт", — рассказала она.

Далее, по словам Калининой, туристов ждет поездка в Красную Поляну, где можно будет вспомнить яркие моменты XXII Зимних Олимпийских игр.

Она уточнила, что протяженность маршрута составляет 55 км, продолжительность 5-6 часов.

"Торжественное открытие нового экскурсионного маршрута состоится в январе 2024 года", — добавила первый вице-мэр города.