"Специально к открытию сезона на курортах КЧР организуют множество мероприятий, в том числе соревнования между профессиональными лыжниками и сноубордистами по скоростному спуску, концерты, конкурсы и анимационные шоу для детей", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минтуризма КЧР "Интерфаксу" сообщили, что уровень бронирования номерного фонда курортов республики на предстоящие новогодние праздники достиг 96%.

На курортах Карачаево-Черкесии туристов принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Общий номерной фонд составляет около 12 тыс. мест. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью более 50 км.