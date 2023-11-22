"За сутки на республику обрушилась месячная норма осадков. В Можге выпало 24 см осадков, в Дебесах — 19 см, в Ижевске — 18 см, Селтах — 17 см, в Игре, Сарапуле, Воткинске и Глазове — по 16 см", — написал Семенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что снег будет продолжаться в течение дня, также местами ожидается ледяной дождь. Осадки начнут стихать в четверг, при этом резко, до -14...- 19°, понизится температура.

Семенов также сообщил, что аэропорт Ижевска работает по фактическим погодным условиям. В перерывах между рейсами во вторник и среду объявлялось о закрытии воздушной гавани для очистки взлетно-посадочной полосы.

"По причине подготовки полосы и противообледенительной подготовки воздушных судов к вылету возможны незначительные задержки рейсов", — отметил Семенов.

По его словам, в восьми муниципальных образованиях, в том числе Ижевске, принято решение частично или полностью отказаться в среду от перевозок детей по школьным маршрутам, учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Премьер-министр Удмуртии сообщил также, что с 11:00 (10:00 мск — ИФ) до конца суток закрыта для движения грузовиков федеральная трасса М-7.