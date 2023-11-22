Речь идет о лайнере с системами только российского производства.

Глава ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь говорил в интервью телеканалу "Россия 24" сентябре, что первый полет импортозамещенного МС-21 планируется до конца 2023 года, второй — ожидается в I квартале 2024 года.

Начало серийных поставок МС-21, согласно презентации Нестерова, по-прежнему ожидается в 2024 году.

Первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G был совершен в декабре 2021 года. Импортозамещенная версия самолета оснащена российскими двигателями ПД-14.

Первый полет локализованного самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8, согласно презентации, ожидается в текущем году (глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее называл более точный срок — декабрь). При этом начало серийных поставок этих лайнеров теперь запланировано на 2024 год, хотя ранее предполагалось, что первые два SJ-100 будут переданы группе "Аэрофлот" до конца текущего года.

На 2024 год, исходя из презентации ПАО "Яковлев", запланировано также начало серийных поставок Ту-214 и Ил-114-300, что соответствует срокам комплексной программы развития авиатранспорта до 2030 года.