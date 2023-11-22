"Московские музеи славятся богатейшими коллекциями. При этом работа над пополнением музейных собраний не прекращается. В этом году "охота за сокровищами" уже дала рекордный за последние четыре года результат — 33 тыс. предметов. Это скульптура и живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера и многое другое", — написал Собянин в своём блоге в среду.

По словам мэра, часть предметов поступила в музеи благодаря самим москвичам — меценатам и дарителям — неравнодушным к истории родного города и страны, часть — заслуга археологов, а часть — приобретена музеями.

В коллекцию Мультимедиа Арт музея за текущий год поступило более 11 тыс. предметов, в том числе спортивные фотографии Макса Пенсона, фотокорреспондента газеты "Правда Востока", а также негативы и отпечатки Дмитрия Козлова — фотокорреспондента "Фронтовой газеты" и Агентства печати "Новости".

Коллекция Музея К. Г. Паустовского пополнилась более 500 предметами. На постоянное хранение поступил эксклюзивный архив писателя 1940-1960-х годов, включая переписку писателя с деятелями искусства, поздравления с юбилеями и награждением орденом Ленина. Дарителем архива стала Галина Алексеевна Арбузова — литературный критик, сценарист, дочь Паустовского.

Кроме того, Государственный музей А. С.Пушкина пополнил свои фонды 357 экспонатами. Благодаря меценату Михаилу Юрьевичу Карисалову в коллекции музея появилось жанровое живописное произведение немецкого художника К. К. Шульца "Казачий разъезд", а также 14 предметов работы русских мастеров первой четверти XIX — начала XX века.

"Еще один ценнейший подарок нашему городу сделал Михаил Юрьевич, передав в собрание музея-заповедника "Останкино-Кусково" редчайшие образцы "гротической" скульптуры — "Дантист (Цирюльник)" и "Скупой муж", — отметил мэр. Побывав в усадьбе и посетив Грот, Карисалов увидел ракушечные панно и уловил стилистическую связь между ними и предметами из своей коллекции. Это уникальные произведения западноевропейских мастеров второй половины ХVIII века, они не имеют аналогов в нашей стране.

"Увидеть эти и многие другие музейные новинки можно на традиционных ежегодных выставках новых поступлений. В этом году такие выставки уже прошли в Государственном музее А. С. Пушкина, музее-заповеднике Коломенское, Музее Москвы, Музее Космонавтики, Музее русского зарубежья, Музее обороны Москвы", — добавил мэр.