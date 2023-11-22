"В Ивановской области подвели итоги навигационного сезона. В этом году на 337 теплоходах прибыли 85 тысяч туристов — на 55% больше, чем в прошлом году. Число теплоходов, которые приняли в городах Ивановской области, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом", — говорится в сообщении.

Так, в Кинешму прибыло 170 судов, в Плёс — 132 теплохода, в Юрьевец — 35 круизных судов.

Отмечается, что в текущем году круизная навигация в Юрьевце открылась впервые после тринадцатилетнего перерыва. Это произошло в том числе в рамках подготовки к 800-летию города, которое будет отмечаться в 2025 году.

Для туристов, прибывших теплоходами в регион, была организована экскурсионная программа, которая познакомила с историей, достижениями и достопримечательностями малых городов. Так, гостям Ивановской области были представлены программы Кинешемского художественно-исторического музея "Кинешма — земля Островского", "Ремесла и промыслы Кинешмы и Кинешемского уезда", гастрономическая программа "Пирог по-кинешемски".

Также знакомство с малыми городами региона включало пешие прогулки: в Юрьевце — по набережной, в Кинешме — по Волжскому бульвару, в Плёсе — по Волжской набережной.

Как отмечает пресс-служба, малые города Ивановской области привлекают все большее внимание туристов. Свыше 400 тыс. человек побывали в этом году на мероприятиях событийного календаря: фестивалях "Русское Рождество", "Лук-Лучок", "Уводь-фест", "Русская Венеция", кинофестивалях "Зеркало" и "Пилот" и многих других.

В повышении туристического потенциала региона значительную роль играет транспортная инфраструктура. Так, за последние несколько лет в Ивановской области в порядок привели региональную дорожную сеть. По данным Минтранса России, сейчас 97% региональных дорог — в нормативном состоянии. Кроме того, малые города региона между собой связали поезда "Орлан". Туристы в Ивановскую область прибывают также на "Ласточках" и самолетах, которые объединили Иваново с крупными экономическими центрами.

В малых городах благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" и грантовой поддержке создают новые общественные пространства и благоустраивают территории, которые становятся точками притяжения для жителей и для туристов. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в регионе поддерживают предпринимательские инициативы в сфере туризма: до конца текущего года в регионе планируют реализовать 23 проекта по созданию и обновлению туристической инфраструктуры.