"По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка. С Ларисой Валентиновной проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний", — написала Литовко в своем телеграм-канале.

Вице-губернатор пояснила, что речь идет о разошедшемся в соцсетях видео с фрагментом выступления Остапенко на сессии Заксобрания 31 октября.

В ходе доклада чиновница отметила, что регион, вероятно, "не готов принимать" китайских туристов и усомнилась в целесообразности этого. Она объяснила свою позицию тем, что эта категория туристов "не привозит денег в регион", но при этом скупает "какие-то драгоценные вещи" и нагружает туристическую инфраструктуру.

"Хочу подчеркнуть, что сказанное ею касательно туристов из КНР — это не позиция правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать. Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность", — прокомментировала высказывания Литовко.

По ее словам, власти Севастополя надеются на развитие связей с КНР и рады туристам из всех стран.

Оперативно получить комментарий Остапенко по данной теме не удалось.