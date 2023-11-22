"Жительница Москвы родом из Санкт-Петербурга по совету семьи посетила международную выставку "Россия" и экспозицию родного города, где стала 100-тысячным посетителем", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на текущий момент посетителей экспозиции Петербурга встречает ледокол на кинетическом шаре, они также могут сфотографироваться в "капитанской рубке" ледокола "Красин".

Гостям предлагается познакомиться с историей и современными достижениями судостроения города, а также с проектом туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

На экспозиции также представлены проекты петербургских верфей: макеты скоростного пассажирского катамарана "Котлин", ледокола серии 22220, большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192.