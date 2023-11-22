"Мы фиксируем рост интереса по зарубежным направлениям примерно на 40% в сравнении с прошлым годом. Мы видим расширение географии полетов, в том числе из Екатеринбурга, — у нас разнообразно представлен Таиланд. Мы изучаем возможность прямого авиасообщения с островом Лангкави в Малайзии. Осуществляется авиасообщение с вьетнамским островом Фукуок с технической посадкой в Казахстане", — уточнил Мальцев.

По его словам, на внутрироссийских направлениях интересны, по-прежнему, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Северный Кавказ.

"Мы работаем над увеличением частоты полетов во Владикавказ. За минувшие два года у нас утроилось количество вылетов в Минводы. Это иллюстрирует интерес к Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Есть стабильно растущий интерес к Республике Алтай и Алтайскому краю", — добавил Мальцев.

Помимо этого, по его словам, есть интерес к регионам Урала — Челябинской, Тюменской областям, Пермскому краю.

"Я считаю, что рост составит примерно от 40% до 65% по внутрироссийским направлениям", — подчеркнул эксперт.

Говоря о бронировании россиянами туров за рубеж, президент Уральской ассоциации туризма Олег Аксельрод рассказал о спросе на Таиланд, ОАЭ. Он отметил востребованность круизов по Персидскому заливу, а также атлантических — из Южной Америки и Южной Африки.

"Политические волнения на Ближнем Востоке вызвали некоторый спад спроса на Египет, но при всем при этом Египет все равно в топе бронирований, в топе спроса, потому что это более экономичное теплое направление, к которому привыкли клиенты. Но раннего бронирования на отдаленные даты практически нет. Впрочем, рейсы есть и заполнение, безусловно, происходит", — уточнил он.

Как добавил Аксельрод, сейчас можно съездить вдвоем в Египет и ОАЭ на 10 дней за 150 тыс. рублей, в Таиланд — за 200 тыс. рублей и выше.

"Уровень цен вряд ли вернется к прошлому, когда можно было полететь за 15 тыс. рублей в Египет, а за 30-35 тыс. рублей — в Таиланд. То время миновало", — резюмировал он.