Она отметила, что на настоящий момент в стране насчитывается около 250 стабильно функционирующих горнолыжных курортов в 68 регионах, протяженность трасс только на крупных из них составляет порядка 500 км. Общая протяженность зон для катания в стране уже превысила 1,5 тыс. км.

"За этот и следующий год на российских горнолыжных курортах число трасс увеличится, по нашим оценкам, на 50 км. В этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" будут введены 4 трассы, новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях. На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 км трасс. Большой виток развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области", — рассказала Данилина.

По ее словам, новые зоны для катания появятся, в том числе, на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области, четыре новые трассы, в числе которых одна для вечернего катания, откроются в кузбасском Шерегеше, увеличение зоны катания и количества трасс планируется в новом сезоне и на курорте Манжерок на Алтае. Серьезное развитие ожидает уральский курорт "Аджигардак" и "Губаха" в Пермском крае.

"По нашим оценкам, рост туристического потока на горнолыжные комплексы в сезоне 2023-2024 составит 15%. Это обусловлено созданием новых туристических продуктов, в том числе, большое внимание уделяется круглогодичности курортов и развитию на их территории эко-трендов, например, созданию эко-троп и эко-гостиниц. По опросу руководителей горнолыжных комплексов, в этом году бронирование на новый год и на новогодние праздники значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда номера "допродавали" буквально за 1-2 дня до начала новогодних каникул. У многих курортов загрузка 95-100% на высокий сезон 2023-2024 года. Также мы ожидаем прирост иностранных туристов за счет безвизового режима с Китаем и развитием дружеских связей с курортами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Армении", благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и единого календаря мероприятий" — рассказала Светлана Данилина.

По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, общая численность ГЛК в России около 400, из которых — 150 крупные и средние, стабильно функционирующих — 250 (расположены в 68 субъектах РФ).