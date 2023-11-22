"Туризм продолжает оставаться наилучшим эффективным социально-культурным явлением в сфере диалога культур, коммуникативного общения народов. В настоящее время разработан совместный с Республикой Беларусь туристический маршрут вдоль Кавказского хребта", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По словам руководителя республики, комитет по туризму Ингушетии подписал соглашение о сотрудничестве с национальным агентством по туризму Белоруссии.

"Турмаршрут уже разработан, для реализации проекта решается вопрос по налаживанию прямого транспортного авиасообщения между нашей республикой и Белоруссией", — сообщил глава республики.

По его мнению, этот проект поспособствует расширению участия России в международных туристических обменах и укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с Белоруссией.

В рамках развития международного сотрудничества также рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией, отметили в пресс-службе.

Ранее глава Ингушетии сообщал, что запуск в прошлом году регулярных авиарейсов из городов России, в том числе из Самары, позволил республике значительно увеличить поток туристов в горный район, где расположенных несколько тысяч древних памятников и башен.

По данным пресс-службы, по итогам января-сентября 2023 года туристический поток в Ингушетии вырос на 6,3% — до свыше 86 тыс. туристов.

На рост показателя повлияло небольшое увеличение числа коллективных средств размещения, а также эффективные кампании по привлечению туристов.

В 2021 году в республике отдохнули 103 тысячи человек, в прошлом — уже 106 тысяч, а в этом по итогам года цифра может составить около 115 тысяч туристов.