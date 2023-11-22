"Центральный выставочный зал, который входит в состав Оренбургского областного музея изобразительных искусств, впервые за 40 лет работы капитально отремонтировали. На это было направлено 60 млн рублей", — говорится в сообщении.

В помещении полностью заменены инженерные сети, полы, установлены вентиляция, новая система пожарной и охранной сигнализации, оборудованы санитарные комнаты для людей с ограниченными возможностями.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что обновленные выставочные площадки готовы "принимать экспозиции со всего мира".

"С 2021 года мы масштабно занимаемся культурными учреждениями, на следующий год планируем открыть еще два объекта. Уверен, что здесь будут выставляться разные деятели искусства, российские и зарубежные мастера", — приводит пресс-служба слова главы региона.

Обновленный зал начнет свою работу с открытия выставки "История русской святости. Памятники XVI-XX веков из собрания Музея имени Андрея Рублева" (Москва). В экспозиции представлены более ста двадцати предметов русского церковного искусства XVI — начала XX века.