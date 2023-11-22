"Сдача комплекса в 2025 году в Год культуры России в Китае позволит познакомить жителей соседних стран с нашим балетом, оперой, музыкой и ведущими музеями страны", — сообщил в среду на совещании по строительству комплекса Кожемяко, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

По словам руководителя ООО "Стройтрансгаз-Восток" Евгения Кошелева, к весне будет увеличено количество занятых на строительстве рабочих. Сейчас на объекте задействовано около 200 человек, из них 150 — китайские специалисты.

По словам Кошелева, исходя из динамики поставок материалов и скорости работ, китайская компания будет наращивать количество рабочих на объекте — к весне до тысячи человек.

Как сообщалось, в состав музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке входят 13 объектов общей площадью более 163,7 тыс. кв.м. Объекты возводятся на сопке Орлиное гнездо. В частности, там появятся филиалы Мариинского театра, Третьяковской галереи и Российского государственного института сценических искусств. Строительство музейного и театрально-образовательного комплекса на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке планируется завершить до конца 2024 года, ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.