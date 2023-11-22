Дальнейшее сотрудничество Калужская делегация обсуждала в рамках рабочей поездки по странам Азии во время встречи с послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам Геннадием Бездетко и торгпредом России в этой стране Вячеславом Хариновым.

"Обсудили перспективы дальнейшего партнерства, новые совместные проекты с Вьетнамом. И это не только экономическое сотрудничество. В следующем году наши страны отметят 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений", — написал Шапша в своем телеграм-канале.

Калужская область сотрудничает с Вьетнамом в образовательной сфере, студенты из этой страны обучаются в калужском филиале МГТУ им.Баумана, обнинский ИАТЭ подготовил более 350 специалистов-ядерщиков для Вьетнама. Через логистический центр "Ворсино" налажены контейнерные перевозки. В регионе реализуется проект по созданию молочных ферм и завода по переработке молока компании "Ти Эйч груп".