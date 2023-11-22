"Самым популярным регионом Сибири у путешественников в этом году является Новосибирская область, на нее пришлась четверть (25%) поездок по СФО без учета поездок самих сибиряков. На втором месте по популярности — Иркутская область с долей 21%, следом идут Омская область (14%) и Красноярский край (13%). Замыкает пятерку лидеров Кемеровская область с долей 9%. Самый быстрый прирост турпотока среди регионов СФО в январе-октябре 2023 продемонстрировал Красноярский край – сюда россияне совершили примерно на 12% больше поездок в годовом сопоставлении без учета поездок самих сибиряков. Далее следуют республика Алтай и Новосибирская область (плюс 9% поездок)", — говорится в исследовании.

Как следует из данных сервиса бронирования отелей, чаще всего в Сибири отдыхают жители самого федерального округа (57%), еще 13% составляют их ближайшие соседи из ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского края. Среди остальных регионов России наибольшей популярностью Сибирь пользуется у путешественников из Москвы и Московской области – они совершили 17% от всех поездок в сибирские регионы за 10 месяцев 2023 года. Еще 7% поездок совершили жители Забайкальского края, 6% – жители Петербурга и Ленинградской области, еще по 5% – Республики Бурятия и Краснодарского края.

"Среди отелей наибольшей популярностью пользуются объекты категории 3* – на них приходится 35% всех бронирований. Средняя стоимость ночи в объектах размещения в Сибири в январе-октябре составила 4 тыс. рублей, увеличившись за год на 3%. Для онлайн-бронирований в Сибири доступно порядка 2,4 тыс. отелей и других объектов размещения, при этом год назад их было на 45% меньше — порядка 1,7 тысяч. Больше всего таких отелей – в Республике Алтай", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе сервиса, Сибирь – одно из наиболее популярных направлений в России для бизнес-путешествий благодаря большому количеству производств, деловых мероприятий и вузов. Более половины бронирований объектов размещения в Сибири (53%) в январе-октябре сделали бизнес-путешественники. Самые популярные сибирские города для командировок — Новосибирск, Красноярск и Иркутск.