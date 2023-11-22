"Велопрокат стал полноценной частью московского транспорта — более 80% поездок на арендованных велосипедах совершается с транспортной целью. В центре города среднее расстояние между ближайшими станциями проката теперь составляет 300 метров", — сказал Ликсутов.

По словам заммэра, в будущем сезоне вырастет число электрических бесстанционных велосипедов нового поколения. Парк пополнит новая улучшенная модель электровелосипеда 2.0. В этом году новый электровелосипед брали напрокат в среднем в четыре раза чаще, чем станционную модель. "Также в планах начать производство полностью российского велосипеда, который может появиться на улицах Москвы уже через два года", — добавил Ликсутов.

По данным дептранса, количество доступных велосипедов в 2023 году превысило 10 тыс. В этом сезоне пользователи в среднем арендовали велосипед на 39 минут и проезжали более 4 км.

Новые станции аренды в 2023 году появились в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Внуковском, Южное и Северное Тушино, рядом с метро "Митино", у парка Яуза и в других местах.

Кроме того, городской велопрокат перешел на полностью российское программное обеспечение, что обеспечило надежность поездок сервиса. В течение сезона для обладателей безлимитных проездных "Единый" на карте "Тройка" и студентов с картой москвича действовали бесплатные поездки на любом велосипеде Велобайк. Ими воспользовались почти 20 тыс. человек, отметили в департаменте.